Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand im Innenhof

53909 Zülpich (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.35 Uhr, kam es zu einem Brand im Innenhof eines Wohnhauses im Bachsteinweg. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte sich in einem Schuppen gelagertes Sperrgut entzündet. Hausbewohner hatten die starke Rauchentwicklung rechtzeitig bemerkt, so dass die Feuerwehr eine Ausbreitung des Brandes verhindern konnte. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell