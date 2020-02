Polizei Bielefeld

POL-BI: Passender Schlüssel liegt im Nachbarfahrzeug

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sieker und Mitte - In der Nacht auf Montag, den 24.02.2020, gelangten Unbekannte in das Fahrzeuginnere von zwei Autos an der Wasserstraße und der Kindermannstraße und stahlen Wertgegenstände.

Zwischen 22:00 Uhr und 06:30 Uhr machten sich Unbekannte an einem 5er BMW zu schaffen. Dieser stand auf einem Hof an der Wasserstraße in der Nähe der Detmolder Straße. Die Diebe stahlen eine Sonnenbrille, einen Werkzeugkoffer, eine MAKITA Bohrmaschine und ein MAKITA Akkuschrauber sowie einen Autoschlüssel. Dieser Schlüssel passte zu einem schwarzen 1er BMW, der ebenfalls auf dem Hof stand.

Die Diebe nutzten die Chance und fuhren mit dem BMW davon. Von dem Fahrzeug aus dem Baujahr 2013 fehlt seitdem jede Spur.

In derselben Nacht, zwischen 20:00 Uhr und 07:45 Uhr, durchwühlten Unbekannte einen Audi A7 an der Kindermannstraße, in der Nähe der Straße Papenmarkt. Hier fanden sie eine Geldbörse und nahmen sie mit.

Das Kriminalkommissariat 12 nimmt Hinweise unter der 0521-5450 entgegen.

