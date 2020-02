Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Besitzer von Schlüsselbund

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(mh) Nach dem Fund eines Schlüsselbundes sucht die Polizei Paderborn nach dem Besitzer bzw. der Besitzerin. Es könnte sich um verlorenes Diebesgut handeln. Ein Zeuge hatte den Schlüsselbund am Dienstag, 14. Januar, in der Von-Eichendorff-Straße in Paderborn-Elsen gefunden und der Polizei übergeben.

Der Schlüsselbund besteht aus einem schwarzen Mäppchen, an dem ein mit Steinchen verzierter Anhänger mit dem Buchstaben "K" befestigt ist. Dazu gibt es drei Schlüssel. Zwei, einmal von der Marke Zeiss-Ikon und einmal von Abus, werden vermutlich zum Öffnen von Schließanlagen genutzt. Beim dritten Schlüssel könnte es sich um einen Briefkastenschlüssel handeln.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell