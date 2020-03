Polizei Düren

POL-DN: Zwei Alleinunfälle in der Eifel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heimbach/Nideggen (ots)

Am Samstag wurden zwei Männer verletzt, als sie in der Eifel unterwegs waren und von der Fahrbahn abkamen. Ein 56-Jähriger trug leichte Verletzungen davon, ein 24-Jähriger wurde schwer verletzt.

Gegen 13:45 Uhr am Samstagmittag waren zwei Dürener hintereinander mit ihren dreirädrigen Krafträdern auf der B 265 unterwegs. Sie kamen aus Richtung Vlatten und fuhren in Richtung Hergarten, als der hintere der beiden in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er prallte rechtsseitig neben der Fahrbahn gegen eine Leitplanke und stürzte anschließend auf den Asphalt. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die einen ambulanten Aufenthalt in einem Krankenhaus erforderlich machten. Ein Rettungswagen wurde eingesetzt, das Kraftrad wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf geschätzte 3000 Euro.

Mit schweren Verletzungen musste am frühen Samstagabend ein 24 Jahre alter Mann aus Jülich einem Krankenhaus zugeführt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge war er gegen 17:00 Uhr als Motorradfahrer auf der L 249 gefahren. Aus Richtung Nideggen kommend kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor dem Ortseingang Abenden nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde samt seiner Maschine zu Boden geschleudert und blieb dort liegen. Notarzt, Rettungswagen und Polizei wurden zur Unfallstelle entsandt. Das Krad wurde später abgeschleppt, der entstandene Sachschaden an Motorrad und Baum wird auf über 10000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell