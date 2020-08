Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 1308720-654: Zwei Unbekannte bei Aufbruch einer Gartenhütte gestört

Wiehl (ots)

Zwei unbekannte Personen haben in der Nacht zu Mittwoch in Wiehl-Weiershagen eine Gartenhütte aufbrechen wollen - sie wurden jedoch entdeckt und flüchteten. Gegen 01.30 Uhr hatte eine Anwohnerin der Bergerhofer Straße ein dumpfes Geräusch aus dem Garten vernommen. Beim Blick aus dem Fenster erkannte sie zwei Personen, die sich im Garten befanden und die Flucht antraten. Die beiden hatten zuvor versucht mit einem Hebelwerkzeug eine Gartenhütte aufzubrechen, in der ein neuwertiges E-Bike sowie ein anderes Fahrrad untergestellt waren. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

