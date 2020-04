Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Wittlich (ots)

Am 30.04.2020 zwischen 10:00 - 16:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Rommelsbach in Wittlich zu einer Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug.

Ein bislang unbekannter Täter hat dabei ein alleinstehendes Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand nicht unerheblich beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571 - 9260 entgegen.

