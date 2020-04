Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Wittlich (ots)

Gegen einen 31-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land bestand ein Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts des Handels mit verschiedenen Betäubungsmitteln. Der Beschluss wurde am gestrigen Tag durch Beamte der Kriminalinspektion Wittlich vollstreckt. Dabei wurden ca. 1600 Gramm Amphetamin, mehr als 500 Ecstasy-Tabletten sowie nicht unerhebliche Mengen von MDMA und Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Trier am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, worauf die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt erfolgte.

