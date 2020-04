Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in den EDEKA-Markt Kelberg

Kelberg (ots)

Am 30.04.2020, gegen 02.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den EDEKA-Markt in Kelberg (Bonner Straße) ein und plünderten die Zigarettenauslagen. Nach den bisherigen Ermittlungen hebelten die Täter eine Nebeneingangstür auf, begaben sich gezielt in den Bereich der Zigarettenauslagen und füllten die Zigaretten in mitgebrachte große Taschen. Nach der Tat flüchteten die Täter in Richtung Ortsmitte. Nach ersten Zeugenangaben dürfte die Tat durch drei Personen begangen worden sein.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592-96260 erbeten.

