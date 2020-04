Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeuge gesucht: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes

Olpe (ots)

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag (14. April) gegen 21.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Martinstraße in Olpe ereignet. Eine derzeit noch unbekannte Person schob einen Einkaufswagen gegen einen parkenden Pkw. Diese soll sich dann von der Unfallstelle entfernt haben, ohne eine entsprechende Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Ein Zeuge meldete den Vorfall in dem Geschäft, gab ein Kennzeichen und eine Beschreibung des Täters an. Um in dieser Unfallflucht weiter zu ermitteln, wird der Zeuge gebeten, sich dringend bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich.

