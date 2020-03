Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 13-Jährigen

Mannheim (ots)

Die 13-jährige Julia Maria Ramona H. kam am 10.03.2020 nicht wie vereinbart in ihr Heim in Mannheim-Käfertal zurück und ist seither verschwunden.

Konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort sowie Gründe ihres Verschwindens sind nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen zum Aufenthalt der 13-Jährigen aufgenommen und bereits umfangreiche Maßnahmen getroffen, die bislang jedoch nicht zum Auffinden der Vermissten führten.

Julia Maria Ramona H. wird wie folgt beschrieben:

ca. 160 cm, schlank, ca. 55 kg, blonde schulterlange Haare mit Ponyfrisur, Jeans, schwarze Jacke

Informationen zu einer möglichen Erkrankung bestehen nicht. Auch gibt es derzeit keine Anhaltspunkte darauf, dass die 13-Jährige Opfer einer Straftat geworden ist.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

