POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 29-jährige Frau von Unbekanntem belästigt - Korrektur der Tatörtlichkeit!

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie berichtet, wurde eine 29-jährige Frau in der Nacht von Sonntag auf Montag in Edingen-Neckarhausen von einem unbekannten Mann belästigt. Entgegen der ersten Meldung war die Tatörtlichkeit nicht eine S-Bahnhaltestelle in Edingen-Neckarhausen, sondern die rnv-Straßenbahnhaltestelle Edingen-Bahnhof.

