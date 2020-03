Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht? - Fahrerin meldet sich bei der Polizei - Unfallgeschädigter gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch um 11.30 Uhr meldete sich die Fahrerin eines VW-Polo beim Polizeirevier Schwetzingen. Sie hatte festgestellt, dass ihr rechter Außenspiegel beschädigt war und vermutete, dass sie im Innenstadtbereich an einem geparkten Auto hängen geblieben war. Autofahrer, denen am fraglichen Morgen das Auto durch Unbekannt beschädigt wurde, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

