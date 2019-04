Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Gemeinsame Presseerklärung der Verbandsgemeinde Rüdesheim und Polizei zu einem Bombenfund in Bockenau

Bockenau (ots)

Am heutigen Tag wurde bei Baggerarbeiten in Bockenau, Schulstraße eine Fliegerbombe aufgefunden. Diese wird am Mittwoch, 25.04.19 im Verlauf des Vormittags entschärft. Die Anwohner werden ab 08.00 Uhr in geeigneter Weise über die Evakuierung informiert. In Absprache mit dem Ortsbürgermeister wird zu diesem Anlass die Bockenauer-Schweiz-Halle für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Es besteht eine organisierte Betreuung und Verpflegung

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell