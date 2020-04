Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dreister Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am Dienstag, 29. April 2020, kam es zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr zu einem dreisten Taschendiebstahl in der Lidl-Filiale in Wittlich. Ein oder mehrere unbekannte Täter schlitzten unbemerkt die Gesäßtasche eines Kunden mit einem scharfen Gegenstand auf und entwendeten die Geldbörse mit einer größeren Menge Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich, Tel: 06571-9260 in Verbindung zu

