Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2020 verunglückte gegen 17:45 Uhr der 37-jährige Fahrer eines wenige Tage alten BMW M4 auf der Autobahn A60 auf Höhe der AS Wittlich-West in Fahrtrichtung Kreuz Wittlich. Während eines Regenschauers verliert er infolge Aquaplanings in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit den rechtsseig befindlichen Schutzplanken. Im Anschluss an den Einschlag kommt der BMW total beschädigt auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer wird verletzt und vom DRK ins Krankenhaus verbracht. Im Einsatz befanden sich darüber hinaus die FFW Salmtal, die Autobahnmeisterei Wittlich und die Polizei Wittlich.

