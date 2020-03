Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Marienfelder Straße/ Im Waterkamp

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagnachmittag (12.03., 16.10 Uhr) befuhr ein 26-jähriger Verler mit seinem Mitsubishi die Marienfelder Straße in Richtung Gütersloh. Zeitgleich befuhr ein 84-jähriger VW-Fahrer die Straße Im Waterkamp in Richtung Marienfelder Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, als der 84-Jährige auf die Marienfelder Straße in Richtung Marienfeld abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Pkw des 26-Jährigen. An einem Baum neben der Fahrbahn kam er zum Stehen. Der Verler wird schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 84-jährige und seine 82-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Dieser beläuft sich auf einen Gesamtsachschaden von 8000 Euro.

