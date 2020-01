Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß auf der Marler Straße

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Kleintransporterfahrer aus Marl auf der Marler Straße (B225) in Richtung Dorsten und hielt dann in Höhe des Einrichtungshauses Poco auf dem Seitenstreifen an. Als er dann wieder anfuhr und mit seinem Fahrzeug wenden wollte, stieß er mit einem 19-jährigen Autofahrer, auch aus Marl, zusammen, der in gleicher Richtung unterwegs war und in diesem Moment an dem 30-Jährigen vorbeifahren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand 13000 Euro Sachschaden.

