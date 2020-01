Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei leicht Verletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Obersinsener Straße wurden am Mittwoch um 12.00 h zwei Menschen leicht verletzt. Eine 63-Jährige aus Marl wollte mit ihrem Auto von der Obersinsener Straße in die Schulstraße fahren und stieß dabei mit dem Wagen 63-Jährigen aus Waltrop zusammen. Deren Wagen wurde noch auf das Auto einer 53-Jährigen aus Witten geschoben. Die beiden 63-Jährigen wurden leicht verletzt. Zwei Autos waren so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt 6500 Euro geschätzt.

