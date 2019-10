Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Dachfenster aufgehebelt - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Geseke (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten die kurzfristige Abwesenheit der Eigentümer und drangen am Freitagabend (25.10.), in der Zeit von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr, über ein aufgehebeltes Dachfenster in das freistehende Einfamilienhaus am Haunstweg ein. Im Inneren wurden sämtliche Räume und Schränke durchwühlt. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld und flüchteten schließlich unerkannt. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen vierstelligen Eurobetrag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter Telefon 02941 - 9100 0 entgegen. (hn)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell