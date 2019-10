Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Vorfahrt missachtet - zwei Personen schwer verletzt

Lippetal (ots)

Am frühen Samstagmorgen (26.10.), gegen 05.30 Uhr, befuhr eine 53-jährige Frau aus Lippetal mit ihrem Pkw die Dolberger Straße von Lippborg in Richtung Hamm. An der Einmündung zum Mühlenweg beabsichtigte sie die Fahrt geradeaus fortzusetzen. Zur gleichen Zeit näherte sich auf dem Mühlenweg aus Richtung Norden eine 33-jährige Frau aus Beckum mit ihrem Pkw. Ohne auf die Vorfahrt der Lippetalerin zu achten, fuhr die Beckumerin aus nicht geklärter Ursache ungebremst in den Einmündungsbereich hinein. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Pkw-Fahrerinnen schwer verletzt wurden und stationär in umliegende Krankenhäuser verbracht werden mussten. Die Autos der beiden Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich für ca. zwei Stunden gesperrt werden. (hn)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell