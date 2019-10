Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Lippetal (ots)

Am Freitagabend (25.10.), gegen 20.15 Uhr, beobachtete eine aufmerksame 22-jährige Zeugin aus Lippetal, wie sich offensichtlich zwei Einbrecher auf dem Nachbargrundstück an der Straße Auf dem Sande zu schaffen machten. Wenig später hörte sie aus Richtung des Wohnhauses ein Klirren von Glas und konnte sehen, wie sich einer der Täter an einem Fenster hochzog. Die von der Zeugin alarmierte Polizei durchsuchte das Objekt u.a. mit einem Diensthund. Im Ergebnis verlief die Durchsuchung negativ. Die Täter hatten sich bereits wieder vor Eintreffen der Polizei entfernt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen letztlich erfolglos. Das gesamte Haus war von den beiden Tätern durchwühlt worden. Art und Umfang des entwendeten Diebesgutes kann zurzeit nicht beziffert werden. Ebenso ist eine Beschreibung der beiden flüchtigen Täter nicht möglich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Person im Umfeld des Tatortes --Auf dem Sande-- gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter Telefon 02921 - 9100 0 entgegen. (hn)

