Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 25-Jähriger kommt von der Straße ab - über 67000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Ein leicht verletzter 25-jähriger Autofahrer und ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 67500 Euro war am Mittwoch die Bilanz eines Unfalls an der Industriestraße. Der Autofahrer aus Bottrop war um 10.35 h von der Fahrbahn abgekommen und hatte vier geparkte Autos gerammt. Der Bottroper wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Andere Menschen wurden nicht verletzt. Drei der geparkten Autos waren so kaputt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

