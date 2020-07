Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit Personenschaden in der Oberen Langgasse (27/2007)

Speyer (ots)

20.07.2020, 10:10 Uhr

Am Montagmorgen kam es in der Oberen Langgasse zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 79jährige Unfallbeteiligte aus Otterstadt schwer verletzt wurde. Diese befuhr mit ihrem VW Polo die Obere Langgasse in Richtung Bahnhofstraße hinter einem Linienbus. Als dieser an einer Bushaltestelle zum Stehen kam, überholte die Polo-Fahrerin den Bus über die Gegenfahrspur und kollidierte dabei mit einem Opel Insignia, der vom Parkplatz Volksbank vor dem Bus auf die Obere Langgasse in Richtung Dudenhofer Straße einbog. Dessen 39jährige Fahrerin aus Böhl-Iggelheim blieb unverletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 30.000EUR. Beide Fahrzeuge mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die im Brustbereich verletzte 79-Jährige kam in ein örtliches Krankenhaus.

