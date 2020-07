Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Diebstahl eines Geldbeutels

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Bislang unbekannte Täter stehlen am 17.07.2020, gegen 14:20 Uhr, den Geldbeutel einer 56jährigen Frankenthalerin, als diese in einem großen Einkaufsmarkt in der Wormser Straße von Frankenthal einkauft. Zum Zeitpunkt des Diebstahls liegt die Handtasche der Geschädigten in deren Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment kommt es zu dem Diebstahl des Geldbeutels. In dem Geldbeutel befindet sich neben diverser Papiere auch 50,- EUR Bargeld.

Lassen Sie Wertsachen nie unbeaufsichtigt. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Weitere Hinweise wie Sie sich vor Diebstählen schützen können, erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Alexander Maurer

Telefon: 06233-313-3203 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell