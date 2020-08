Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140820-657: Weißer Ford Transit gestohlen

Gummersbach (ots)

Gegen 04.00 Uhr am heutigen Morgen (14. August) hat ein Unbekannter in Gummersbach-Derschlag einen weißen Ford Transit mit den Kennzeichen GM-RF 9999 gestohlen. Der Geschädigte hatte den Transit am Abend in der Straße "Am Rennerpark" abgestellt. Als er am Morgen zum Abstellort zurückkehrte, war der Wagen verschwunden. Ein Nachbar hatte den Transit gegen 04.00 Uhr am Morgen wegfahren sehen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder auch unter der Telefonnummer 02261 81990 (Kriminalkommissariat Gummersbach) entgegen.

