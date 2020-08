POL-GM: 140820-656: So haben Betrüger am Telefon keine Chance

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Mit einer Schauergeschichte wollte ein Betrüger einer 83-jährigen Lindlarerin einen gehörigen Schrecken einjagen - die Frau fiel aber nicht auf den Trick des falschen Polizeibeamten herein. Gegen Mittag hatte der Unbekannte bei der Seniorin angerufen und sich Kriminalpolizist vorgestellt. Mit der Geschichte, dass ein kräftig gebauter Schwarzafrikaner in der Nachbarschaft unterwegs sei, der Frauen bei Einbrüchen Betäubungsmittel ins Gesicht sprühen würde, versuchte er die 83-Jährige in Angst und Schrecken zu versetzen. Als er kurz darauf fragte, ob sie Goldbarren und Bargeld im Haus habe, kam der pfiffigen Seniorin die Geschichte aber doch bekannt vor, hatte sie doch bereits aus dem Fernsehen von derartigen Betrügereien erfahren. So legte sie einfach auf und der Betrüger ging leer aus.

Das Beispiel zeigt deutlich, dass man vor Betrugsversuchen gut gewappnet ist, wenn man die Maschen der Betrüger kennt. Nahezu jeden Tag melden sich als falsche Polizeibeamte getarnte Betrüger vornehmlich bei Senioren, um Beute in Form von Bargeld und Wertsachen abzugreifen. Aber auch der sogenannte Enkeltrick erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit; leider haben die Kriminellen mit den Maschen immer wieder Erfolg.

Die Polizei rät daher, Senioren in ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis über diese Maschen aufzuklären - so haben Betrüger mit ihren oftmals überzeugend vorgetragenen Geschichten keine Chance. Informationen dazu erhalten Sie bei unserer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle (Telefon 02261 8199-880) oder auch im Internet: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

