Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.07.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 13:29 fuhr gestern Mittag eine 82-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw rückwärts in den fließenden Verkehr ein, übersah dabei aber den herannahenden Pkw eines 54-Jährigen aus Wanfried, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 1000 EUR kam. Der Unfall ereignete sich "An den Anlagen" in Eschwege.

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 00:20 Uhr, ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege, der die L 3424 in Richtung Langenhain befuhr. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Schaden von ca. 200 EUR.

Um 04:24 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode die B 451 zwischen Hundelshausen und Witzenhausen, als ein Frischling die Bundesstraße überquerte und von dem Pkw erfasst wurde. Das Tier lief anschließend weiter; am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Lkw-Brand

Ausrücken musste gestern Abend, um 19:45 Uhr, die Feuerwehr, nachdem in Wehretal-Oetmannshausen ein Lkw-Brand gemeldet wurde. Ein zunächst gemeldeter "Vollbrand" stellte sich dann als Reifenbrand heraus, der nach ersten Ermittlungen durch einen technischen Defekt an der hinteren Bremse verursacht wurde. Aufgrund der Löscharbeiten war die B 7 in diesem Streckenabschnitt für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell