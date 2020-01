Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200110.7 Heide: Hund möglicherweise vergiftet

Heide (ots)

Bereits vor Weihnachten ist eine Hündin in Heide unter Umständen daran verendet, dass sie auf einem Spaziergang einen Giftköder gefressen hat - ein abschließendes Laborergebnis steht noch aus.

Am 20. Dezember 2019 war die Geschädigte mit ihrer Hündin und weiteren Artgenossen auf einem Trampelpfad zwischen der Dorfstraße und der Straße Grashof unterwegs. Während dieses Ganges erschien es der Anzeigenden so, als habe ihr Golden Retriever etwas vom Boden gefressen. Am nächsten Morgen erleichterte sich die Hündin entgegen ihrer sonstigen Gewohnheiten mit drei Häufchen im Haus, mittags fand die Besitzerin den zweieinhalb Jahre alten Vierbeiner schließlich tot im Garten. Proben aus dem Kot und aus dem Blut des Golden Retrievers werden hoffentlich Aufschluss darüber geben, ob das Tier einem Hundehasser zum Opfer gefallen ist oder nicht.

In jedem Fall sollten Hundehalter während des Gassigehens stets ein Auge auf ihr Tier haben, um eine unkontrollierte Nahrungsaufnahme zu verhindern.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell