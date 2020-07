POL-ESW: Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Um 12:00 Uhr fuhr heute Mittag eine 70-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw "Am Kirchplatz" in Witzenhausen aus einer Parklücke heraus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw und einem Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Beim Abbiegen von der Schulzengasse in die Schusterstraße streifte heute Morgen, um 08:00 Uhr, ein 74-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf einen dort zur Verkehrsberuhigung aufgestellten Betonblumenkübel. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:40 Uhr, ein 61-Jähriger aus Großalmerode, der mit einem Wohnmobil auf der B 400 zwischen Breitau und Krauthausen unterwegs war. Das Reh erlag seinen Verletzungen; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

