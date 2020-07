Polizei Eschwege

POL-ESW: Wildunfälle

Eschwege (ots)

Mit einem Reh kollidierte am gestrigen späten Abend, um 23:20 Uhr, eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Hann. Münden, die von der B 27 kommend in Richtung Witzenhausen auf der B 80 unterwegs war. Das Reh wurde tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 22:30 Uhr, eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Söhrewald. Der Unfall ereignete sich auf der L 3241 zwischen Vockerode und dem Meißnerplateau. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

