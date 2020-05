Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz wegen Kundgebungen

Stuttgart-Mitte/-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte waren am Samstag (30.05.2020) wegen mehrerer angemeldeter Demonstrationen in Stuttgart im Einsatz. Im Bereich der Innenstadt fanden am Kleinen Schlossplatz sowie im Oberen Schlossgarten zwei Kundgebungen statt. Ab 14.00 Uhr startete am Kurpark in Bad Cannstatt ein Aufzug mit Versammlungsteilnehmern in Richtung des Wasengeländes. Ab 15.30 Uhr fand dort eine weitere Kundgebung unter dem Thema "Für das Grundgesetz und die Freiheit" statt. Alle angemeldeten Kundgebungen verliefen störungsfrei.

