POL-DU: Duissern: Geburtstagsfeier eskaliert - Polizei setzt Pfefferspray ein

Duisburg (ots)

Bereits zum zweiten Mal sind Polizisten in der Nacht zu Sonntag (24. Mai, 1:45 Uhr) zu einer Ruhestörung durch eine Geburtstagsfeier ausgerückt. Die Mieterin der Wohnung an der Aakerfährstraße ließ die Beamten hinein und entschuldigte sich für den erneuten Einsatz. Ihre beiden Gäste sahen die Sache anders und wollten nicht gehen. Einer der Betrunkenen filmte die Uniformierten und schlug die Arme eines Polizisten weg. Der andere packte die Schutzweste eines Beamten. Die 26-Jährigen schlugen und traten in Richtung der Ordnungshüter. Mit Pfefferspray und Unterstützungskräften konnten die Männer in Gewahrsam genommen werden. Ein Arzt entnahm beiden Alkoholisierten Blutproben. Durch die Widerstände verletzten sich zwei Polizisten leicht. Sie konnten trotzdem weiter im Dienst bleiben. Einer der Männer hatte durch das Pfefferspray Hautreizungen. Der andere hatte eine Prellung im Gesicht und kam zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Sie müssen sich jetzt mit Anzeigen wegen des Widerstands auseinandersetzen.

