POL-DU: Obermeiderich: Tatverdächtiger Einbrecher gefasst

Aufmerksame Zeugen haben am frühen Donnerstagmorgen (21. Mai, 2:55 Uhr) einen Mann beobachtet, der ins Pfarrhaus an der Albrechtstraße einbrechen wollte. Sie riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, rannte der Tatverdächtige zunächst davon und warf Gegenstände weg. Die Polizisten konnten ihn wenig später stellen und festnehmen. Sie sammelten die weggeworfenen Sachen ein und durchsuchten den 41-Jährigen. Dabei stellten sie Diebesgut und Werkzeug sicher, das zu Spuren am Tatort und einem weiteren Einbruch in eine Wohnung auf der Koopmannstraße (21. Mai, 0:45 Uhr) passt. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft wird der mutmaßliche Einbrecher ohne festen Wohnsitz wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall dem Haftrichter vorgeführt.

