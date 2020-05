Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Unfall mit gestohlenem Auto verursacht und dann vor Polizei weggerannt

Ein 18-Jähriger landete am Mittwoch (21. Mai, 16:30 Uhr) bei dem Versuch mit einem Auto auf dem Ludgeriplatz in #Neudorf zu driften vor einer Laterne. Als die Polizisten eintrafen, rannte er in Richtung Neudorfer Straße davon. Die Beamten konnten ihn einholen und festhalten. Es stellte sich heraus, dass der rote VW erst vor wenigen Stunden gestohlen wurde und der Mann keinen Führerschein hat. Nun muss er sich nicht nur wegen der Verkehrsunfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit einem Ermittlungsverfahren auseinandersetzen, sondern steht auch im Verdacht, dass Auto gestohlen zu haben.

