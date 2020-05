Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: 37 Flaschen Lack gestohlen - Dieb dank Zeugen gefasst

Duisburg (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Dienstagabend (19. Mai, 21:15 Uhr) einen Mann beobachtet, der über den Zaun einer Firma an der Bronkhorststraße geklettert ist. Der Mann habe Gegenstände aus Ölfässern in einen Müllcontainer gelegt und sei dann in Richtung Norden gegangen, berichteten die Anwohner und riefen die Polizei. Mit einer Beschreibung im Gepäck fahndeten die Beamten nach dem Tatverdächtigen, den sie wenig später aufspürten. Der 32-Jährige soll aus der Firma 37 Flaschen Lack gestohlen haben. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls.

