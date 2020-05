Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Lauben aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Zeit von Montagabend (18. Mai, 20:30 Uhr) bis Dienstagmittag (19. Mai, 11:30 Uhr) haben Unbekannte in zehn Lauben der Kleingartenanlage Ruhrdeich an der Straße "Am Ruhrdeich" eingebrochen. Die Täter brachen die Schlösser auf und durchwühlten die Lauben. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Werkzeug und Lebensmittel. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch bei der Kripo (KK 36) unter 0203 2800.

