Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.02.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Ins Schleudern gekommen

Ins Schleudern kam am Dienstagabend ein 47-Jähriger mit seinem Klein-Lkw und Anhänger zwischen Wertheim und der Abzweigung Höhefeld auf der Kreisstraße 2824. Gegen 17.30 Uhr kam der Anhänger mit Planenaufbau, vermutlich aufgrund einer seitlich aufkommenden starken Windböe, ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Opel. Der LKW kam noch an der Straßenböschung zum Stehen, der Anhänger jedoch kippte auf die Straße, sodass diese längere Zeit gesperrt war. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf zirka 7.000 Euro.

Bad Mergentheim: Unfall unter Alkohol

Im Rahmen ihrer Streife kamen am frühen Mittwochmorgen Polizeibeamte des Polizeireviers Bad Mergentheim zu einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim. Ein 34-jähriger Porschefahrer war alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr einen Hang hinab und wurde dort von einem Baum gestoppt. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,3 Promille. Bei dem Unfall wurde weder der Fahrer noch seine Mitfahrer verletzt. Der 34-Jährige musste die Beamten zu einer Blutentnahme in das nächste Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein ebenfalls abgeben.

Ahorn: Unfall auf eisglatte Fahrbahn

Vermutlich beim Ausscheren zum Überholen kam ein Mercedes-Fahrer Dienstagabend auf eisglatter Fahrbahn bei Ahorn ins Schleudern. Der 38-Jährige fuhr gegen 23.45 Uhr auf der Autobahn A 81 Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg wollte er einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW mit Anhänger überholen. Hierbei kam er ins Schleudern, prallte in die dortigen Leitplanken und anschließend in die rechte Seite des Lkw-Anhängers. Nach insgesamt 100 Metern kam der total beschädigte Mercedes quer zum Standstreifen und teilweise zur rechten Fahrspur zum Stehen. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Mercedes entstand ein Schaden von mindestens 50.000 Euro, an dem Lkw ein Schaden von zirka 1.000 Euro und an den Leitplanken ein Schaden von mindestens 1.800 Euro.

Lauda-Königshofen: Dreister Diebstahl

Eine Kundin wurde Freitagnachmittag in Lauda Opfer eines dreisten Diebstahls. Die Frau befand sich gegen 16.15 Uhr beim Einkaufen im Supermarkt in der Tauberstraße. Sie trug eine Stofftragetasche über der Schulter. Eine unbekannte Frau stellte sich plötzlich neben die Kundin und benutzte offenbar unbemerkt ein scharfes Werkzeug um einen Schlitz in diese Tasche zu schneiden. Anschließend zog sie den Geldbeutel der Kundin aus der Tasche und floh Richtung Kasse. Eine Zeugin, die den Vorfall mitbekam, verfolgte die Täterin und konnte sie im Kassenbereich festhalten. Diese riss sich jedoch los, ließ dabei auch die Geldbörse fallen und flüchtete auf den Parkplatz. Dort stieg sie in einen wartenden silbernen Daimler-Benz, der in Richtung Kreisverkehr wegfuhr. Den Vorfall beobachtete ein weiterer männlicher Zeuge, der sich auch das Kennzeichen notierte und dies der bestohlenen Kundin mitteilte. Die Polizei sucht jetzt diesen Mann, der sich das Kennzeichen notierte, als Zeugen. Er soll sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen, unter der Telefonnummer 09343 62130, melden.

