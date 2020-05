Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Radfahrer gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstagabend (21. Mai, 19:30 Uhr) hat sich ein 61-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Bonhoefferstraße verletzt. In Höhe der Neumühler Straße wich der Duisburger einem entgegenkommenden Radfahrer aus und kam zu Fall. Der unverletzte Radler hielt zunächst an, fuhr aber dann davon. Die Polizei Duisburg sucht den circa 20 bis 30 Jahre alten Mann, der dunkle kurze Haare und einen Schnäuzer hatte. Ebenso werden Zeugen gebeten sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden. Ein Rettungswagen brachte den 61-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

