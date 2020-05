Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Bargeld, Schmuck, Handy und ein Tablet bei sieben Einbrüchen gestohlen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben bei sieben Einbrüchen im Stadtgebiet Bargeld, Schmuck, ein Handy und ein Tablet gestohlen - dabei sind die Tatzeiträume teilweise breit gefächert.

Ein aufmerksamer Anwohner (61) hat am Sonntag (24. Mai, 17 Uhr) die Polizei alarmiert, weil bei seiner Nachbarin auf der Nikolaistraße in Wanheimerort ungewöhnlicher Weise die Balkontür offen stand. Die Beamten stellten fest, dass Einbrecher diese aufgehebelt hatten. In der Wohnung sind waren sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Die 59-Jährige hatte bereits am Samstag gegen 14 Uhr das Haus verlassen und muss jetzt überprüfen, was die Unbekannten gestohlen haben.

Geld und ein Handy sollen Täter am Samstag aus einer Wohnung an der Lüneburger Straße in Neumühl mitgenommen haben. Sie hatten genau die eine Stunde von 12 bis 13 Uhr abgepasst, die der 40 Jahre alter Mann Bewohner nicht daheim war.

Mächtig zu schaffen gemacht haben sich Einbrecher am Freitag (22. Mai) im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 14:15 Uhr an einer Holztür einer Wohnung auf dem Walderbenweg in Großenbaum. Sie hebelten die Tür auf und beschädigten diese sowie den Rahmen dabei enorm. Nach ersten Erkenntnissen haben sie Geld aus den Kinderzimmern gestohlen.

Ein Tablet ist das Diebesgut, was Einbrecher aus einer Wohnung an der Falkstraße in Duissern haben mitgehen lassen. Die 76-Jährige Bewohnerin war im Zeitraum vom 18. Mai (Montag) bis Samstag (23. Mai) nicht zu Hause gewesen.

Doch nicht nur durch das Aufhebeln von Türen gelangten Täter ins Haus. In Baerl auf der Hubertusstraße haben sie sich in den vergangenen drei Wochen an einem Wohnzimmerfenster ans Werk gemacht. Von Mittwoch (20. März) bis Samstag (23. März) gelangten Unbekannte durch das Aufbrechen eines Schlafzimmerfensters in eine Wohnung an der Neanderstraße in Beeck. In beiden Fällen muss noch ermittelt werden, ob die Diebe Beute gemacht haben.

Mit Schmuck und Geld flüchteten Langfinger aus einer Wohnung an der Möhlenkampstraße in Beeck. Sie waren am Freitag (22. Mai) in der Zeit von 8 Uhr bis 21 Uhr dort eingebrochen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen auf verdächtige Beobachtungen oder Geräusche unter 0203 2800 an das KK 14 zu wenden.

