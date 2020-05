Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Alkoholisierter Autofahrer rammt geparkten Pkw

Duisburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24. Mai, 00:56 Uhr) kam es auf der Weseler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-Jähriger war mit seinem Seat auf der Wilhelmstraße unterwegs und bog nach links in die Weseler Straße in Richtung Hamborn ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss rammte er einen auf dem rechten Parkstreifen der Weseler Straße abgestellten Mercedes. Der Fahrer blieb unverletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die insgesamt auf 8000 EUR geschätzt werden. Der Seat erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 35-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Deshalb musste er mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

