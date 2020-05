Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autos mutwillig beschädigt

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Anwohner der Stiftstraße gegen 00:40 Uhr auf Stimmen und verdächtige Geräusche aufmerksam. Er sah nach dem Rechten und stellte fest, dass unbekannte Täter an zwei Pkw jeweils die linken Außenspiegel beschädigt hatten. Zudem sah er am Ende der Straße noch mehrere Jugendliche, die sich weiter vom Tatort entfernten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell