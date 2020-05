Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt und Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Für heute, 15:30 Uhr, war auf dem Platz "Alter Markt" in der Dortmunder Innenstadt eine Versammlung unter dem Motto "Nicht ohne uns" angemeldet worden. Die Stadt Dortmund hat diese Versammlung aus infektionsschutzrechtlichen Gründen untersagt und dies durch eine Verfügung dem Anmelder mitgeteilt. Stadt und Polizei Dortmund fordern auf, dieser Untersagungsverfügung Folge zu leisten. "Halten Sie sich an die Vorgaben der Coronaschutzverordnung!" Ein vorsätzlich oder fahrlässig begangener Verstoß gegen diese Verfügung kann eine Straftat nach der Coronaschutzverordnung sein. Fragen zur Untersagungsverfügung richten Sie bitte an die Stadt Dortmund unter der Rufnummer 0231/50-24350.

