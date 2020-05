Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerverletzter Mann auf der B 54 gefunden - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0472

In der Nacht auf Montag (4. Mai) haben Autofahrer am Fahrbahnrand der B 54 in Höhe des Rombergparks einen schwerverletzten Mann gefunden. Ob es zuvor einen Verkehrsunfall gab, ist bislang unklar. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Ermittlungen zufolge lag der Mann gegen 4.20 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Schnellstraße, stadtauswärts und etwa 200 Meter vor der Ausfahrt Rombergpark. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren. Der 52-jährige Dortmunder konnte bislang nicht zu einem möglichen Unfallhergang befragt werden.

Daher sucht die Polizei dringend Zeugen. Bei Hinweisen auf ein mögliches Unfallgeschehen melden Sie sich bitte in der Polizeiwache Mitte unter 0231-132-1121.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell