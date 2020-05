Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub unter Vorhalt einer Schusswaffe - Polizei nimmt vier junge Männer fest!

Dortmund (ots)

In der heutigen Nacht (8. Mai) hat eine vierköpfige Tätergruppe einen 18-jährigen Dortmunder angegriffen und unter dem Vorhalt einer Schreckschusspistole beraubt. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen wenig später festnehmen.

Ersten Ermittlungen zufolge trafen sich der Dortmunder und einer der späteren Täter rein zufällig an der Haltestelle "Willem-van-Vloten-Straße". Die ehemaligen Schulfreunde tauschten ihre Nummern aus und verabredeten sich der alten Zeiten wegen für den Abend.

Gegen 1 Uhr in der Nacht erhielt der 18-Jährige einen Anruf und traf sich, in der Annahme zu zweit "abzuhängen", mit dem 17-Jährigen aus Dortmund. Am vereinbarten Treffpunkt erwarteten den jungen Mann jedoch gleich vier Personen.

Gemeinsam suchten sie den Schulhof des Phoenix-Gymnasiums auf. In Nähe zum Haupteingang erhielt der Dortmunder unvermittelt einen Schlag auf den Kopf. Er sank zu Boden. Auf dem Boden liegend traten und schlugen die Tatverdächtigen mehrfach gegen Körper und Kopf. Den Angaben des 18-Jährigen zufolge zog sein vermeintlicher Freund im weiteren Verlauf einen Revolver aus dem Hosenbund und bedrohte ihn damit.

Währenddessen durchsuchten die anderen Männer seine Kleidung und entwendeten ein Smartphone. Die Vierergruppe flüchtete in Richtung Hörder Bahnhof. Der verletzte 18-Jährige lief nach Hause und informierte die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung stellten Polizisten die Tatverdächtigen an der Strohnstraße und nahmen sie vorläufig fest. In etwa 50 Meter Entfernung fanden die Beamten eine Schreckschusspistole sowie zwei neuwertige Handys im Grünstreifen und stellten sie sicher.

Mit den Tatverdächtigen im Alter von 18, 19 und zweimal 17 Jahren fuhren die Polizisten zum Gewahrsam. Die einschlägig bekannten Männer aus Dortmund sollen am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

