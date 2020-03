Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

Koblenz (ots)

Am 05.03.2020 gegen 15:14 Uhr geriet ein PKW, besetzt mit zwei männlichen Personen, auf der BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt, kurz vor dem Parkplatz Welschehahn, auf regennasser Fahrbahn, ins Schleudern. In der Folge kam der PKW von der Fahrbahn nach rechts ab, überschlug sich im Grünstreifen und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer, 25 Jahre alt, Wohnort Neuwied, kam mit dem Schrecken davon, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus durch den Rettungsdienst transportiert. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass sich eine weitere Person zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befunden hatte. Diese Person flüchtete vor Eintreffen der Polizei von der Verkehrsunfallstelle. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

