POL-ESW: Pressebericht vom 15.07.20

Pressebericht vom 15.07.20

Eschwege

Verkehrsunfälle

Beim Ausparken beschädigte gestern Vormittag, um 10:10 Uhr, ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Weißenborn einen geparkten Pkw Ford Kombi. Der Unfall ereignete sich "An den Anlagen" in Eschwege. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Beim Ausparken beschädigte heute Morgen, um 10:00 Uhr, ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard einen Poller, wodurch ein Schaden von 100 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatzgelände "Unter dem Berge" in Eschwege.

Diebstahl von Fahrrad

In der Nacht vom 12./13.07.20 wurde in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf ein graufarbenes Mountainbike der Marke "Giant" entwendet. Das Rad war nicht gesichert und hat einen Wert von 300 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Diebstahl von Rundballen

Fünf Rundballen (Durchmesser 1,5 Meter) wurden am 13./ 14.07.20 von einer Wiese in der Gemarkung von Witzenhausen-Kleinalmerode entwendet. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben.

Sachbeschädigung an Scheune

In Herleshausen-Archfeld wurde zwischen dem 09.07.20 und dem 12.07.20 eine Scheune gegenüber der dortigen Bushaltestelle durch Unbekannte beschädigt. Wie gestern angezeigt, wurden insbesondere Steine auf und gegen die Scheune geworfen, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05653/97660.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 39-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf fuhr offensichtlich alkoholisiert am gestrigen Abend, um !8:15 Uhr, vom Parkplatz am "Grünen See" in Witzenhausen-Hundelshausen mit seinem Pkw davon. Nachdem zunächst vergeblich nach dem Pkw gefahndet wurde, konnte der Fahrer dann gegen 19:05 Uhr angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. vier Promille. Es folgte eine Blutentnahme; die Sicherstellung des Führerscheins war nicht möglich, da der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

