Polizei Eschwege

POL-ESW: Trickdiebstahl

Eschwege (ots)

Gegen 10:00 Uhr ereignete sich heute Morgen ein Trickdiebstahl im Lidl-Markt in Sontra. Nach Angaben der 76-jährigen Geschädigten wurde sie im Markt von einem jungen Mann mit osteuropäischen Aussehen im Bereich der Kühltheke angesprochen, der sie bezüglich der Käsesorten befragte. Ihre verschlossene Handtasche hatte sie zu diesem Zeitpunkt im Einkaufswagen abgestellt.

Als die 76-Jährige dann an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl der Geldbörse aus der Handtasche. In dieser befanden sich neben Bargeld auch EC-Karte und Dokumente der Bestohlenen. Das Geld hatte sie zuvor bei der Sparkasse in Sontra abgeholt, möglicherweise ist sie dabei schon beobachtet worden. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 25- 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß und von schlanker Gestalt. Er hat kurze schwarze Haare und sprach gebrochen Deutsch. Der Schaden wird mit 230 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

