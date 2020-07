Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.07.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 20:55 Uhr, ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Weißenborn, der die K 7 zwischen Langenhain und Reichensachsen befuhr. Das Reh erlag seinen Verletzungen; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Um 21:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 60-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw die Wanfrieder Straße in Altenburschla und beabsichtigte im Einmündungsbereich zur B 250 nach links in Richtung Wanfried abzubiegen. Dabei übersah der Fahrer den aus Richtung Treffurt kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 38-Jährigen aus Treffurt gefahren wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Diebstahl an 7er BMW

15.000 EUR Schaden entstanden bei einem Diebstahl in der Nacht vom 12./ 13.07.20 auf dem Gelände eines Autohauses in der Thüringer Straße in Eschwege. Unbekannte Täter begaben sich zu einem dort abgestellten BMW 7er Coupé, an dem sie sämtliche Scheinwerfer ausbauten. Weiterhin wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, so dass aus dem Fahrzeug noch diverse Armaturen ausgebaut werden konnten. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus Garten

In der Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf wurde von einem Gartengrundstück ein Bierkasten sowie ein Akku für ein Handy entwendet. Zuvor haben unbekannte Täter das Gartentor aufgetreten. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 12./13.07.20. Schaden: 50 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 20:55 Uhr, ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra, der die K 28 in Richtung Ulfen befuhr. Das Tier verendete an der Unfallstelle; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Um 21:11 Uhr touchierte gestern Abend beim Ausparken eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Kaufungen einen anderen geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich im Parkhaus der Orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau.

Eine Unfallflucht ereignet sich gestern, um 18:15 Uhr, in der Straße "Zeche Marie" in Großalmerode-Rommerode. Dort wurde ein Pkw, der am Fahrbahnrand geparkt war, von einem vorbeifahrenden Fahrzeug im Bereich der Außenspiegel angefahren und beschädigt. Die Fahrerin eines silberfarbenen VW Golf hielt kurz an, fuhr jedoch dann weiter, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl von Geldbörse

Zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Portmonee von dem Beifahrersitz eines (offenen) Pkws, der auf dem Aldi-Parkplatz in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau am gestrigen Montag geparkt war. Neben dem Portmonee gelangten der/ die Täter noch in den betrügerischen Besitz eines vierstelligen Betrages, den sie mittels der EC-Karte an einem Geldautomaten in Fürstenhagen abhoben, so dass die gesamte Schadenssumme mit ca. 2500 EUR angegeben wird.

Diebstahl aus Wohnung

Zwischen dem 09.01.20 und dem 09.07.20 drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Wickersrode ein. Aus diesem wurde ein älterer Fernseher entwendet. Insgesamt wird der Schaden mit 120 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Telefon: 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Ein Unfall ereignete sich vergangene Nacht in der Friedländer Straße in Marzhausen, als ein Radfahrer um Mitternacht gegen den vorderen linken Kotflügel eines geparkten Autos fuhr. Dadurch entstand am Pkw ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Nach dem Zusammenstoß radelte der Radfahrer in Richtung B 27 davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 28-jährige Geschädigte fuhr dem Radfahrer hinterher und konnte ihn auch anhalten. Nach einem Gespräch fotografierte er den Ausweis des Radfahrers, der dann erneut in Richtung Witzenhausen davonfuhr. Der Geschädigte hatte auch den Eindruck, dass der Radfahrer, bei dem es sich laut Ausweis um einen 35-Jährigen aus Göttingen handeln soll, alkoholisiert war. Der Radfahrer selbst konnte danach nicht mehr angetroffen werden.

Um 23:25 Uhr kam es am gestrigen späten Abend zu einem Wildunfall auf der B 80 in Höhe von "Freudenthal", nachdem ein Wildschwein von dem Pkw eines 37-Jährigen aus Witzenhausen erfasst wurde. Das Wildschwein lief anschließend davon; am Pkw entstand Sachschaden.

Diebstahl von Pedelec

In der Kirchstraße in Hundelshausen wurden am gestrigen Montag zwei weiße Pedelecs der Marke "Herkules" entwendet. Dazu begaben sich der/ die Täter durch ein offenes Gartentor in den Hinterhof eines Anwesens, von wo die zwei verschlossenen Pedelecs gestohlen wurden. Die Tat ereignete sich zwischen 10:00 Uhr vormittags und 17:00 Uhr nachmittags. Schaden: 2000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl von Lebensmitteln

In der Martin-Luther-Straße in Witzenhausen-Gertenbach nutzte gestern Mittag, um 12:27 Uhr, eine unbekannte Täterin eine offenstehende Kellertür, um sich Zugang in ein Einfamilienhaus zu schaffen. Zunächst begab sie sich in die Küche, wo sie aus einer Milchtüte trank und mehrere Lebensmittel aus dem Kühlschrank entwendete. Auf dem Rückweg durch den Keller entnahm sie dort noch eine Flasche Sekt und ein Paar Schuhe. Bei der Flucht über das Grundstück in Richtung Ortsmitte wurde sie gesehen, und kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 50 Jahre alt; dünne Figur. Sie trug einen hellen Jumpsuit, einen hellen Strohhut und eine Sonnenbrille. In einer Hand hatte sie noch in Papier eingewickelte Rosen. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell