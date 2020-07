Polizei Eschwege

POL-ESW: Pkw und Leichtkraftrad kollidieren

Eschwege (ots)

18-Jähriger leicht verletzt

Um 16:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Kassel die Germeröder Straße in Meißner-Vockerode. In entgegengesetzter Richtung fuhr zu dieser Zeit eine Gruppe von Kraftradfahrern. Der 69-Jährige musste nach seinen Angaben eine entgegenkommende Gruppe von Fußgängern umfahren und kam dadurch mit dem Auto etwa in die Fahrbahnmitte auf der schon schmalen Straße. Ausgangs einer Rechtskurve kam diesem Moment ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Leichtkraftrad angefahren, wodurch es dann zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 18-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Dadurch wurde der 18-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Sein Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird mit 5500 EUR angegeben.

