Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.07.20

Eschwege (ots)

Verkehrsunfälle

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Morgen, um 09:55 Uhr, in Eschwege ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 61-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Wallgasse in Richtung Netergasse. Im Kreuzungsbereich zum "Alter Steinweg" übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 62-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Um 07:35 Uhr befuhr heute Morgen eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau die B 7 zwischen Datterode und Wichmannshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dabei tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Gartenhaus aufgebrochen

Zwei Flaschen Schnaps, ein Kochtopf und Nudeln waren die Beute eines Einbruchs in ein Gartenhaus in der Straße "Auf den Teichhöfen" in Bad Sooden-Allendorf. Die Tat ereignete sich zwischen dem 07.07.20, 20:00 Uhr und dem 08.07.20, 18:00 Uhr. Der Schaden wird mit 60 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 02:10 Uhr wurde vergangene Nacht ein 38-Jähriger aus Spangenberg mit seinem Pkw in der Reichensächser Straße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille, die Weiterfahrt wurde untersagt; ein Verfahren wegen Verstoß gegen das 0,5-Promille-Gesetz eingeleitet.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell